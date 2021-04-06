Политолог Симонов: США используют Украину, чтобы помешать строительству «СП-2»

Москва, 6 апреля. США пытаются спровоцировать вооруженное противостояние между Украиной и Россией, чтобы помешать строительству «Северного потока — 2». Об этом заявил политолог Константин Симонов.

По его словам, США и ранее оказывали давление на Германию и другие европейские страны в вопросе «Северного потока — 2», однако после прихода к власти Джо Байдена ситуация обострилась.

«При Байдене серьезно активизировалась и Украина. У него в Киеве личная история, связанная со скандалами вокруг его сына. Видно, что он подначивает ее к более агрессивным действиям. Отсюда, между прочим напряженность в Донбассе и общая истеричность Украины», — пояснил Симонов.

Он также добавил, что предыдущий президент США Дональд Трамп боролся с «Северным потоком — 2», отстаивая интересы американских энергетиков, однако для Байдена это исключительно политический вопрос.

«Но, провоцируя Украину на войну в Донбассе, конечно, в уме держится и «Северный поток». Цепочка будет такая: «Русские опять вступили в войну! Что вам еще нужно, чтобы понять: Россия — страшная страна? Надо ее наказать всеми возможными способами, в том числе и остановить «Северный поток — 2», — подчеркнул Симонов.

Стоит отметить, что США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». При этом Германия и большая часть стран ЕС поддерживают строительство газопровода. В январе 2020 года Вашингтон ввел санкции против российского проекта, которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве.

В начале апреля 2021 года стало известно, что завершающие укладку трубопровода суда подвергаются спланированным и подготовленным провокациям Польши с использованием рыболовецких судов, военных кораблей, подлодок и самолетов. Целью этих действий является препятствование завершению проекта, передает RT.