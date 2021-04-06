Доктор Мясников предупредил об опасности учащенного пульса

Москва, 6 апреля. Регулярное учащение сердечного ритма может указывать на развитие опасных заболеваний, предупредил российский врач и телеведущий Александр Мясников.

Нормой пульса у здорового человека считается 60–80 ударов в минуту в состоянии покоя. Но если частота сокращений сердца всегда близка к сотне, это может сигнализировать о проблемах в организме. В первую очередь необходимо проверить щитовидную железу и сдать кровь на тиреотропный гормон (ТТГ), объяснил Мясников.

Второй причиной учащенного сердцебиения доктор назвал анемию. Таким образом организм пытается восполнить дефицит кислорода в организме. Постоянный стресс и тревога тоже способствуют развитию тахикардии, подчеркнул специалист в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее доктор поднял тему пользы употребления кофеи и чая на постоянной основе. Он заявил, что эти напитки не опасны для гипертоников и людей с болезнями сердца, а в отдельных случаях могут оказаться полезными.