Историк Тепикин объяснил переодевание первой леди США Джилл Байден в стюардессу

Москва, 6 апреля. Первая леди США Джилл Байден переоделась в стюардессу и устроила первоапрельский розыгрыш журналистам, чтобы снять напряжение из-за болезни ее мужа, президента США Джо Байдена.

Историк и публицист Виталий Тепикин обратил внимание корреспондента ФАН на то, что это не первая подобная выходка со стороны первой леди. Джилл Байден любит розыгрыши в стиле американских комедий, рассказал эксперт, даже если они и не соответствуют ее статусу жены лидера государства.

«Выходка странноватая, конечно, в стиле американского юмора. Не совсем, на мой взгляд, она соответствует статусу первой леди. Впрочем, за Джилл Байден я замечал склонность к студенческим розыгрышам и раньше, еще в бытность ее мужа вице-президентом в администрации Обамы (44-й президент США Барак Обама. — Прим. ред.). Как-то тогда она спряталась на багажной полке самолета, чтобы сначала напугать, а потом развеселить публику. Вот такая вот она леди», — смеется эксперт.

Целью же выходки первой леди было снять напряжение, возникшее вокруг фигуры ее супруга после целого ряда неприятных инцидентов. Ранее президент США Джо Байден неоднократно был замечен в странном поведении, не с лучшей стороны характеризующем его умственное и физическое состояние. Супруга американского лидера намеревалась своим поступком немного разрядить атмосферу. Однако общественности нужно быть готовой к очередным проявлениям старческой немощи и деменции 46-го президента США, уверен историк.

«Если вспомнить несколько недавних инцидентов с участием Джо Байдена, которые широко обсуждались в прессе, то, возможно, сейчас супруга по-своему пытается снизить градус накала вокруг них, проявляя заботу. Хотя это вряд ли поможет выправить ситуацию, ведь падение президента на трапе самолета, спотыкание на лестнице не были случайны. К подобным происшествиям, я уже говорил, надо быть готовым и впредь. Возраст берет свое», — предположил Тепикин.

Ранее историк и публицист Виталий Тепикин давал эксклюзивный комментарий Федеральному агентству новостей по поводу возобновившейся космической гонки, в которой по одну сторону баррикад находятся США, а по другую — Россия и Китай.