Сын Вячеслава Зайцева объяснил, почему полиция приезжала к модельеру

Москва, 6 апреля. Правоохранительные органы заинтересовались скандалом, разгоревшимся вокруг наследства известного модельера Вячеслава Зайцева. В дом к кутюрье уже несколько раз приезжала полиция.

Егор Зайцев — сын именитого модельера, рассказал, что в дом его родителя сначала приходил участковый, а недавно — представители прокуратуры. По словам молодого человека, правоохранители расспрашивали о людях, которые под видом бескорыстной помощи хотят завладеть всем имуществом кутюрье.

«Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках — Гарафутдинов и прочие. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича — они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко», — объяснил сын легенды российской моды.

Кроме того Егор Зайцев заявил, что обмануть отца пытается один из его помощников Олег. Именно он сообщил СМИ, что правоохранители приезжали в дом к модельеру только для того, чтобы узнать о его состоянии здоровья.

«Он с той стороны лагеря, он папе помогает. Не в деловых вопросах, конечно, а одеться, умыться, возит его. Он, я считаю, с ними связан. Еще с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег все слышит», — рассказал Зайцев-младший в беседе с «Пятым каналом».

Он боится, что доверчивостью отца, который к тому же страдает от болезни Паркинсона, могут воспользоваться злоумышленники. Певица Алена Кравец недавно рассказала, что состояние кутюрье сильно ухудшилось и он стремительно превращается в овощ.