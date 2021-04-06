Разочарование в «справедливой и демократичной» Америке косит ряды военных США

Число самоубийств в Вооруженных силах США в 2020 году достигло рекордного уровня — за год покончил с собой 571 американский военнослужащий. Проблема самоубийств и наркомании в рядах армии известна давно. Эксперты рассказали ФАН о причинах такой печальной тенденции.

Наркотики и суицид

По данным Пентагона, в 2020 году количество смертей в результате суицида возросло на 13,5%. Больше всего случаев среди бойцов Национальной гвардии США и в сухопутных войсках. Интернет-портал Military назвал вероятной причиной этого «потенциальное негативное воздействие пандемии COVID-19 на жизнь военнослужащих».

Американские специалисты ранее называли основными факторами, заставляющими бойцов сводить счеты с жизнью, проблемы личного характера: отношения, финансовые трудности и стресс.

Кроме того, ранее сообщалось, что командование основного тактического подразделения Сил специальных операций (ССО) ВМС США (SEALS) принимает срочные меры для снижения числа наркоманов и самоубийц в рядах «морских котиков».

Грязный бизнес

Американист Рафаэль Ордуханян усомнился, что на самоубийства военных толкают только личные проблемы или пандемия. Эксперт объяснил в комментарии ФАН, что заставляет военнослужащих одной из самых сильных армий мира идти на отчаянные меры.

По мнению собеседника издания, начиная с бомбежек Сербии, происходит закат американской цивилизации. США развязывают несправедливые войны, цель которых не могут понять даже жители страны.

«Америка стала несправедлива ко всем окружающим, а сейчас свое падение завершила тем, что несправедлива к собственным гражданам. В правде сила, но она ушла из Америки, остался лицемерный, двуличный, подлый истеблишмент», — заявил Ордуханян.

Американист считает, что многочисленные самоубийства среди американских военных связаны с тем, что их вынуждают совершать несправедливые поступки и идти против совести.

«Многочисленные суициды — это последствия того, что военные больше не чувствуют себя носителями свободы, демократии. Люди понимают, что это грязный бизнес с пытками, истязаниями военнопленных, убийствами гражданского населения. Военные США убивают мирных людей в Сирии, а истеблишмент США говорит, что это «томагавки свободы», — отметил собеседник ФАН.

По словам эксперта, ситуация в армии США наглядно демонстрирует процессы в американском обществе.

«Бедные ребята, которые кончают самоубийством от безысходности, потому что они не ощущают себя гражданами великой страны. Они ощущают себя церберами, палачами и убийцами. Отсюда же все бегства из армии. Страна, которая убивает себя сама своей ложью, не может иметь армию, которая не была бы подвержена той же болезни», — заключил он.

Известная проблема

Военный эксперт Борис Рожин обратил внимание, что проблема самоубийств в американской армии известна давно. На протяжении многих лет специалисты уделяют внимание психологической поддержке и реабилитации военнослужащих.

«Американцы познакомились с проблемой самоубийств еще во время войны в Ираке, за которой последовало расследование на тему психических расстройств, посттравматического синдрома и волны суицида. Эта проблема официально признана, она нашла отражение и в американской культуре», — отметил эксперт.

Меры по купированию этой проблемы не дают результата, подчеркнул Рожин. Для того, чтобы справиться с растущим числом самоубийств в американской армии, нужны серьезные реформы. Однако вряд ли кто-то из будущих глав Пентагона захочет уделять этому внимание, подытожил эксперт.

Ранее американист Рафаэль Ордуханян назвал главную и единственную причину, почему за последние полвека США проиграли три крупные войны: во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Эксперт объяснил в комментарии ФАН, что Америка оказалась не готова к современным вызовам.