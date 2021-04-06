«Хартумское соглашение исчерпало себя»: эксперты о полном разгроме боевиков в ЦАР

Полный разгром «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) в Центральноафриканской Республике прекращает действие Хартумского соглашения, считают в экспертном сообществе.

В феврале 2019 года президент Фостен-Арканж Туадера пошел на уступки международному сообществу и сел за стол переговоров с лидерами группировок. Однако боевики не соблюдали условия подписанного документа и продолжили совершать преступления против центральноафриканского народа.

Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметил поддержку России, которая помогла республике пережить опасный период:

«Ситуация в ЦАР обострилась накануне выборов президента. В этот момент интенсивно действовала оппозиция с оружием в руках, которая пыталась захватить власть. Но благодаря значительной помощи со стороны российских инструкторов, подготовивших специалистов правительственной армии, удалось преодолеть опасный период».

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» полностью проигнорировали существующие соглашения и выступили против правительственных сил и народа ЦАР. События, произошедшие в республике с конца прошлого года, показали, что Хартумское соглашение перестало быть документом, способным обеспечить мир и стабильность в стране.

«На сегодняшний день мы видим, что договор, который имел значимость в то время, исчерпал себя вплоть до пересмотра организации безопасности в стране. То есть в нынешнем формате он не может существовать», — подчеркнул Кошкин.

Аналогичной позиции придерживается политолог Владимир Джаралла. Однако, по его словам, праздновать победу пока рано. Успехи национальной армии ЦАР коренным образом переломили ситуацию в стране и обеспечили в ней безопасность, теперь необходимо закрепить проделанную работу с политической стороны.

«Конкретно сейчас ситуация стала полегче, достигнут военный успех. Однако надо помнить об уроках других операций. Все должно быть подтверждено политически. Таким образом, соглашение переходит в неактивную фазу», — заявил он.

Радикалы активизировались накануне всеобщих выборов, которые состоялись в декабре минувшего года. Конгломерат бандгрупп объединился в «Коалицию патриотов за перемены» под предводительством экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Последнего обвиняют в попытке госпереворота. По его приказу боевики попытались сорвать электоральный процесс и захватить столицу страны — Банги.

Вооруженные силы республики (FACA) успешно ликвидировали угрозу. Национальная армия, личный состав которой обучают российские инструкторы, отразила атаку и перешла в контрнаступление. Менее чем за два месяца военнослужащим удалось освободить десятки городов и основные транспортные линии, включая федеральные трассы.

На данный момент бандформирования нейтрализованы, а остатки недобитых боевиков действуют вне закона. Центральноафриканское правительство взяло территорию страны под контроль и продолжает операции по зачистке местности. На фоне этого старые договоренности о перемирии, заключенные между правительством республики и лидерами группировок в Хартуме, утратили силу.

Ранее в Москве прошло заседание Африканского клуба, в котором принял участие советник президента ЦАР Валерий Захаров. Он подтвердил разгром действовавших в стране бандформирований. По его словам, правительство контролирует всю территорию государства, а «Коалиции» как таковой более не существует, остались лишь отдельные преступные элементы.

В понедельник, 5 апреля, глава многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Манкер Ндиай нанес рабочий визит в Москву, где встретился с заместителями министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым и Сергеем Вершининым. Стороны обсудили обстановку в африканской стране. Российский МИД отметил, что Организация Объединенных Наций должна отказаться от санкций против Банги ради укрепления силовых структур республики.