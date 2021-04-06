Армия Венесуэлы создает три зоны безопасности в Апуре, забастовка курьеров в Каракасе

Армия создаст три зоны безопасности в штате Апуре, в секторе Эль-Рипиаль погиб военнослужащий, Венесуэла выступает за наращивание добычи нефти — об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Зоны безопасности в Апуре

Министр обороны Владимир Падрино объявил о создании трех зон безопасности в штате Апуре на границе с Колумбией. Особый режим будет действовать в муниципалитетах Паес, Муньос и Ромуло Гальегос. Там создадут безопасные коридоры для наземного и воздушного транспорта, ужесточат контрольно-пропускной режим, ограничат работу ряда общественных заведений. Военные будут контролировать передвижение на дорогах в городах и сельской местности.

Apure | Activan nueva Zona Operativa de Defensa Temporal en los municipios Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacuna https://t.co/PN2r2HzjmP — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 6, 2021

Падрино также отчитался об итогах двух последних недель боевых столкновений с радикальной фракцией группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC). В ходе боев были уничтожены девять террористов, еще 33 захвачены в плен и ожидают суда. Венесуэльские вооруженные силы потеряли восемь человек, 34 получили ранения. Большинство из них пострадали при срабатывании мин, размещенных боевиками.

Гибель полковника

Полковник Боливарианских вооруженных сил Рауль Кинтеро погиб в секторе Эль-Рипиаль в результате несчастного случая с 120-миллиметровым минометом 2Б11. По данным СМИ, минометный снаряд с истекшим сроком годности взорвался, когда отряд FANB вел обстрел. Ранее сообщалось о гибели двух военнослужащих в результате этого случая.

Tristemente falleció otro militar en el marco del conflicto de Apure,el Tcnel Raúl Quintero,comandante del Batallón Vázquez,ya suman 3 militares caídos por el accidente con el Mortero SANI 120 MM,ocurrido el 03/04/21 en el sector El Ripial,suman 11 militares caídos desde 19/09/20 pic.twitter.com/CC1tERvVIM — Javier Tarazona (@javiertarazona) April 5, 2021

Центральная Венесуэла

Забастовка курьеров

Курьеры вышли на массовую акцию протеста рядом со станцией Лас-Адьюнтас в Каракасе. Десятки протестующих перекрыли несколько дорог, но позже полиция призвала всех разойтись. Поводом для протестов стало продление карантинных жестких карантинных мер, о котором ранее объявил Николас Мадуро. Из-за неблагоприятной эпидемической обстановки карантин в Венесуэле был продлен на неделю.

Caracas | Buhoneros de Las Adjuntas protestaron porque no pueden trabajar durante la cuarentena radical ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacuna https://t.co/wKkxcLf6zC — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 6, 2021

Восточная Венесуэла

Гибель врачей из-за COVID-19

В больницах штата Боливар с начала пандемии COVID-19 умерли 33 врача. Всего, согласно данным Организации объединенных врачей Венесуэлы, в стране скончалось более 430 медиков.

Bolívar | 33 profesionales de la salud han fallecido desde que inició la pandemia ???? | #Regionales #DejenEntrarLasvacuna https://t.co/7i7C3JqfY9 — PDCTV.INFO (@Punto_deCorte) April 6, 2021

Вспышка кори

Жители общин коренных народов Анадекенья и Санта-Мария-де-Эребато предупредили власти Венесуэлы о вспышке кори. Врачи Никсон Контрерас и Роман Кастро, ответственные за здравоохранение, сообщили, что за последние два месяца к ним обратилось более 100 детей с симптомами болезни. Один пятимесячный ребенок скончался. Уход за больными и борьба со вспышкой кори затруднены тем, что общины расположены далеко от населенных пунктов.

Posible brote de #sarampión afecta a aproximadamente a 100 niños en las comunidades de Anadekeña y Santa María de Erebato del #AltoCaura, #EstadoBolívar. Comunidades #indígenas hacen un llamado a las autoridades a tomar acciones.



Lee la nota en https://t.co/CuLNDMZaFL pic.twitter.com/yX0XBZnEZg — WATANIBA (@Wataniba_ve) April 4, 2021

Обыски по делу «Чичи Смита»

В муниципалитете Диего-Баутиста-Урбанеха в северной части штата Ансоатеги прошли следственные действия, связанные с арестом крупного наркоторговца Эмилио Мартинеса, также известного как «Чичи Смит». К одному из домов на улице Арисменди подъехали два фургона с сотрудниками правоохранительных органов, которые обошли территорию и опросили соседей. Полиция задержала наркоторговца 5 апреля, ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками и людьми, финансовых махинациях и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней.

Continúan allanamientos vinculados a la detención de “Chiche Smith” en #Anzoátegui https://t.co/H7dheZSzwJ — El Pitazo (@ElPitazoTV) April 6, 2021

Политика

Выборы в Перу

Власти Перу приостановили возможность голосования для своих граждан проживающих в Венесуэле. Согласно их заявлениям, в МИД в Каракасе до сих пор не отвечают на их запросы о проведении выборов. Перуанские власти пояснили, что могут провести выборы только при наличии прямого разрешения принимающего государства.

«Проведение выборов в Венесуэле не представляется возможным из-за отсутствия своевременного ответа со стороны МИД этой страны», — говорится в заявлении, опубликованном в понедельник МИД Перу.

Perú suspendió el sufragio de sus ciudadanos en Venezuela #6Abr https://t.co/iQgcL1kcyq — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 6, 2021

В Перу сейчас финал предвыборной гонки. Голосование за кандидатов на пост президента пройдет уже 11 апреля. Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса объявил, что «Венесуэла никогда не пыталась препятствовать проведению выборов в дружественном государстве».

Экономика

Наращивание добычи нефти

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал «сбалансированным и справедливым» предложение Саудовской Аравии и России о постепенном увеличении добычи сырой нефти с мая 2021 года. Чиновник отметил, что это решение принято после постоянного «мониторинга и наблюдения» за отраслью.

Venezuela apoya aumento de producción de la Opep+ | Últimas Noticias https://t.co/Ih7nAU00NX — Arturo lopez (@aarturolope) April 6, 2021

Гуманитарные вопросы

На 6 апреля в Венесуэле зафиксировано 167 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число заболевших выросло на 1,4 тыс. человек. С начала пандемии скончалось 1,6 тыс. венесуэльцев. В активной фазе болезни находятся 13,6 тыс. человек, из них 218 в критическом состоянии.