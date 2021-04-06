Венгрия укрепит сотрудничество с РФ и Казахстаном по линии Евразийского банка развития

Будапешт, 6 апреля. Правительство Венгрии все больше тяготеет к развитию в евразийском направлении и готовится стать первым в ЕС, кто официально заключит соглашение о сотрудничестве с ЕАБР.

Венгрия намерена стать первой страной Европейского союза, которая присоединится к Евразийскому банку развития, базирующемуся в Москве, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Членство в банке, который объединяет Россию и пять других бывших членов Советского Союза, включая Казахстан, поможет Венгрии расширить свои инвестиции в Среднюю Азию, цитирует брифинг Сийярто в Казахстане агентство Bloomberg.

Первым шагом по развитию евразийского сотрудничества Венгрии через ЕАБР станет открытие кредитной линии на сумму в 170 миллионов долларов для развития деловых связей с Казахстаном в крупнейшем банке Будапешта Eximbank. Заявление Сийярто вписывается в политику премьер-министра страны Виктора Орбана, который неоднократно подчеркивал намерение официально Будапешта расширять деловые связи со странами Востока.

Включение Венгрии в ЕАБР также принесет стране выгоду в сфере развития совместных промышленных производств. Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов неоднократно подчеркивал, что цель Банка — укреплять и развивать производственные цепочки, которыми связаны страны Евразии.

Ранее председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подчеркивал высочайшую важность ЕАБР для экономического развития стран, входящих в ЕАЭС.