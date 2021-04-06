Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров озвучил сроки закрытия шоу

Москва, 6 апреля. Телеведущий, продюсер и создатель реалити-шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров считает, что обновленный проект на телеканале «Ю» быстро закроют.

Комиссаров не верит в успех новой версии «Дома-2», поскольку выпуском проекта занимается не он. Телеведущий пояснил, что рейтинг программы стал падать, когда он перестал заниматься ее продюсированием. В конечном итоге руководство ТНТ приняло решение о закрытии телестройки из-за отсутствия интереса к ней у рекламодателей.

Однако на канале «Ю» с проектом «Дом-2» связывают большие надежды. Гендиректор компании Наталья Радько ждет хорошие рейтинги.

«Наталье Радько я лично пришлю ящик дорогого шампанского, если «Дом-2» продержится на «Ю» до 1 сентября», — пообещал Комиссаров в интервью изданию InterMedia.

При этом Комиссаров даже озвучил сроки закрытия «Дома-2». По его словам, проект будут показывать не более полутора месяца. А все потому, что редакторам канала «Ю» не удастся за столь короткий срок найти звезд для своего шоу, пояснил продюсер.

Ранее сообщалось, что шоумен Гоген Солнцев и его 65-летняя супруга Екатерина Терешкович могут стать участниками «Дома-2». Об этом звезда ток-шоу Андрея Малахова сообщила поклонникам в соцсетях.