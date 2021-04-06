Кушанашвили раскритиковал Дмитрия Нагиева за роль маньяка Чикатило

Москва, 6 апреля. Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил актера и шоумена Дмитрия Нагиева в алчности. Он считает, что артистом двигает желание заработать как можно больше.

Дмитрий Нагиев является одним из самых высокооплачиваемых актеров в российском кинематографе. Он появляется в большом количестве сериалов, фильмов и телепроектов. Скандальный ведущий и журналист Отар Кушанашвили заявил, что Нагиеву все равно на успешную реализацию себя как артиста — он использует индустрию только для заработка.

Поводом для резкой критики Нагиева стала его роль серийного убийцы Андрея Чикатило в одноименном сериале. По словам Кушанашвили, актер, который уже заработал «горы» денег, из-за своей алчности не смог отказаться от роли, которая недостойна прославления.

«Сколько денег нужно, Дима? Ты богаче меня в триллионы раз. Сколько денег нужно, чтобы не участвовать в том, что прославляет образ того, у кого не должно быть образа? Воссоздавать его образ с целью заработать денег — это подло и низко», — вопрошает журналист в своем YouTube-шоу «Каково!?».

По словам Кушанашвили, богатству Дмитрия Нагиева мог бы позавидовать любой олигарх. Он отметил, что хорошо актер начал зарабатывать еще до прихода популярности — у него был собственный ресторан. Кроме того журналист отметил, что Нагиев давно стал заложником одного образа, поэтому ему не дают достойных ролей.

Недавно от Отара Кушанашвили досталось и певице Алле Пугачевой и юмористу Максиму Галкину. Он накинулся на звездную пару за то, что они посетили вечеринку по случаю дня рождения звезды Сети Насти Ивлеевой.