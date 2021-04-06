Правительство ЦАР не одобряет несогласованную работу НПО в республике

Банги, 6 апреля. Правительство Центральноафриканской Республики обеспокоено деятельностью международных неправительственных организаций (НПО) на территории страны.

Группа министров провела круглый стол, на котором обсуждала работу НПО в ЦАР. Подобные организации находятся на территории африканской республики без согласия официальных властей.

Правительство обратило на них особое внимание после подозрений, которые вызвала немецкая НПО AGEH. Правоохранители задержали ее руководителя и провели обыск в его доме, где обнаружили много мобильных телефонов и SIM-карт к ним.

Центральноафриканские власти настаивают, что любая работа международных организаций должна проводиться с их официального одобрения. В республике существует процедура получения разрешений для национальных и международных НПО: статус не освобождает их от соблюдения правовой базы ЦАР.

При этом в стране функционирует несколько организаций, которые отказываются сотрудничать с правительством. Министры не исключают, что их работа направлена на дестабилизацию ситуации в республике.