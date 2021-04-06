Опыт Ямала по поддержке коренных народов представят на форуме в Красноярском крае

Салехард, 6 апреля. Ямальская система поддержки коренных народов является лучшей в мире, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

Этому региону удалось выстроить четкое взаимодействие с добывающими компаниями. Работу Ямала в этом направлении можно считать эталоном. Осенний форум в Дубинке Красноярского района посветят этой теме, приводит слова Баринова «Ямал-Регион».

Жители Ямала проделали большую работу, чтобы стать образцом в поддержке малочисленных коренных народов России, обратил внимание замглавы Администрации Президента Магомедсалам Магомедов. По его словам, ни в одном из 28 регионов РФ, где живут малочисленные коренные народы, нет такой развитой инфраструктуры и законодательства, как в Ямале.

Прибавка к Пенсии в 2 тыс. руб. ожидает жителей Ямала в 2021 году. Нововведение коснутся, в том числе, местных жителей, которые переехали на постоянное место жительства в другой регион РФ после 1 января 2021 года.