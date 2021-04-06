Васильеву могут вернуть под домашний арест после акции у колонии в Покрове

Появление главы так называемого профсоюза «Альянс врачей» (НКО, признано иноагентом) Анастасии Васильевой на акции у стен ИК-2 в Покрове дает правоохранителям основание для изменения ей текущей меры пресечения по «санитарному делу». В частности речь идет о возможном помещении офтальмолога Алексея Навального под домашний арест.

Во вторник, 6 апреля, к колонии №2, где сидит Алексей Навальный, прибыли его сторонники и члены «Альянса врачей». Председатель организации Анастасия Васильева объявила об «акции спасения» осужденного, находящегося в покровской колонии. В рамках данного мероприятия «альянс» планирует поспособствовать освобождению основателя ФБК (признан иностранным агентом) и предоставить доступ к якобы необходимым ему медикаментам. Соответствующее решение было принято после того, как Навальный сообщил об ухудшении своего здоровья, а также якобы наличии в его отряде больных туберкулезом.

По состоянию на 15:00 по московскому времени у стен ИК-2 собралось несколько десятков человек, в том числе журналистов, несмотря на уведомление о незаконности устроенной акции. Сама Васильева попыталась попасть в покровскую колонию, но ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее, 25 февраля, Московский городской суд изменил перу пресечения главе «Альянса врачей» с домашнего ареста на запрет определенных действий до 23 марта 2021 года. Позже Басманный суд продлил ограничение до 23 июня.

Васильевой запрещается выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 без письменного разрешения следователя. Она не может посещать общественные, публичные и массовые мероприятия, а также участвовать в них, использовать средства связи и интернет, общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному процессу без разрешения СК или судебных органов.

Появление соратницы Навального на стихийной акции у стен ИК-2 является прямым нарушением предписания Московского городского суда. Согласно ч. 13 статьи 105 УПК РФ («Запрет определенных действий»), в случае нарушения подозреваемым или обвиняемым лицом возложенных на него запретов, суд по ходатайству следователя или дознавателя может изменить меру пресечения на более строгую. Это дает правоохранителям основание через суд изменить меру пресечения на домашний арест, который Васильева ранее смогла обжаловать.