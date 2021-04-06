Певчих и Шаведдинов обогнали Леонида Волкова по количеству просмотров на YouTube

Москва, 6 апреля. Руководитель сети региональных штабов осужденного блогера Алексея Навального Леонид Волков не пользуется популярностью среди подписчиков в выпусках «Волков по воскресеньям».

Недавно сторонник «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом в РФ) представил на общее обозрение стримы «Волков по воскресеньям». Позже менеджер сети региональных штабов Навального решил изменить площадку для вещания на YouTube-канал «Навальный Live».

Однако анализ видеороликов на канале показал, что стримы с участием Волкова не пользуются популярностью среди юзеров. Пользователи больше оценивают и смотрят ролики, которые ведут другие сторонники Навального, включая Марию Певчих и Руслана Шаведдинова.



Так, например, ролик с Певчих сумел набрать более 483 тысяч просмотров и 36 тысяч лайков, а стрим с Русланом Шаведдиновым — 133 тысячи просмотров и 12 тысяч лайков. У самого же Волкова максимальный показатель просмотров был 86 тысяч, пишет «ПолитЭксперт».

Как стало известно ранее, анонс нового митинга не помог реанимировать умирающий канал «Навальный Live».