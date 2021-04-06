Китайские врачи опровергли теорию о «сроке действия» иммунитета к коронавирусу

Ухань, 6 апреля. Каждый седьмой житель Уханя до сих пор имеет антитела к коронавирусу. Такое заявление сделали китайские врачи на основе проведенных исследований.

Ученые выдвигали несколько теорий относительно иммунитета к COVID-19. Некоторые заявляли, что коронавирусная инфекция мешает выработке антител к заболеванию, другие уверяли в увеличении числа противовирусных белков в организме. Также считалось, что естественная защита человека после заболевания действует всего несколько месяцев.

Исследователи в течение года наблюдали за 800 жителями Уханя, которые перенесли COVID-19 в начале 2020 года. Иммунитет к заболеванию у этих людей сохранился до сих пор. Наибольшее количество антител сохранилось у мужчин, сообщил портал bioRxiv.

Врачи насчитали 13 мутаций COVID-19 в Ухане в декабре 2019 года, заявил представитель ВОЗ Питер Бен Эмбарек. ВОЗ объявила пандемию коронавируса 11 марта 2020 года. Всего 132 млн случаев заболевания подтвердили в мире.