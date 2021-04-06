Семен Багдасаров назвал отказ Украины от переговоров в Минске еще одним шагом к войне

Москва, 6 апреля. Отказ украинской делегации принимать участие в минских переговорах — еще один шаг к большой войне. Об этом ФАН заявил политический эксперт Семен Багдасаров, добавив, что в Киеве ждут только отмашки из Вашингтона.

«Это шаг к большой войне! Ждут отмашки из Вашингтона. Дадут ее — и начнется большая война, — уверен собеседник ФАН. — Сейчас мы стоим на грани. У них половина армии готова, артиллеристы готовы… Ну, слушайте! О чем говорить, если все к этому идет! Дай бог, чтобы пронесло, как говорится, в очередной раз, но это лишь вопрос времени».

Семен Багдасаров уверен, что Украина взяла однозначный курс на силовое решение донбасского вопроса — и этого сценария уже не избежать.

«Я думаю, их вдохновили события на Южном Кавказе. Те же турки снабдили украинскую армию «Байрактарами»: было семь, а они еще двадцать штук поставили. Плюс операторы тоже турецкие. Вооружение у них хорошее, присутствуют и специалисты других стран НАТО, и сама армия уже другая. Поэтому, боюсь, вопрос начала войны стоит уже на ближайшей повестке дня», — резюмировал встревоженный эксперт.

Об отказе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе возобновить по окончании карантина переговоры по Донбассу в Минске заявил накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Агентство «Интерфакс», ссылаясь на украинский телеканал ICTV, передало следующие слова чиновника:

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — добавил Багдасаров.

Решение об отказе ехать в Минск официальный Киев объясняет «российским влиянием» на Белоруссию и отсутствием по этой причине доверия к принимающей стороне.

Это не первый подобный демарш Украины в переговорном процессе. Ранее ею был выдвинут ультиматум представителю ОБСЕ, в котором содержалось требование исключить из группы переговорщиков представительницу ДНР Майю Пирогову.