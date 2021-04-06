Глава Минздрава ЦАР попросил граждан соблюдать меры против распространения COVID-19

Банги, 6 апреля. Министерство здравоохранения Центральноафриканской Республики обеспокоено ростом заболеваемости COVID-19.

Глава ведомства доктор Пьер Сомсе провел пресс-конференцию, на которой сообщил о текущей эпидемиологической ситуации в африканской стране. Министр недоволен поведением некоторых пациентов. Больные, проходящие лечение в медицинских учреждениях, часто не соблюдают меры предосторожности. Это способствует распространению вируса.

Сомсе напомнил, что пандемия все еще остается серьезной угрозой. Для окончательной победы над COVID-19 необходимо помнить об ответственности и выполнять все рекомендации врачей. Он призвал граждан позаботиться о собственной безопасности и защите близких.

На предыдущей пресс-конференции Минздрав сообщал об итогах годовой борьбы с коронавирусом. Страна относительно спокойно переживает пандемию: число зараженных немного превысило 5 тыс. человек, отмечено всего 64 случая с летальным исходом.