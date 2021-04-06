Эксперт по биооружию поставил под сомнение доклад ВОЗ по итогам работы в Ухане

Москва, 6 апреля. Итоговый доклад комиссии ВОЗ о происхождении коронавируса, созданный по результатам расследования в Ухане, вызывает много вопросов, заявил микробиолог Игорь Никулин.

Комиссия, которая на протяжении длительного времени работала в китайской провинции Ухань, не выявила источник происхождения коронавируса. При этом эксперты отвергли версию о его лабораторном возникновении. Такое мнение выразил микробиолог, бывший член комиссии ООН по биооружию Игорь Никулин.

«Остается уважительно отнестись к мнению комиссии. Но при этом не удается избавиться от вопроса. COVID-19 имеет новый, отличный от других коронавирусов путь проникновения в организм», — цитирует его слова ИА «Красная Весна».

В отличие от других вирусов SARS-CoV-2 стал известен благодаря несвойственному способу проникновения. Никулин напомнил, что огромное количество мировых лабораторий уже успело поработать с коронавирусами. Именно поэтому версия экспертов ВОЗ о невозможности утечки «химерного вируса» выглядит не убедительно.

«Даже высокие уровни защиты лабораторий не спасают от заражений сотрудников, работающих с особо опасными возбудителями», — добавил он.

Не так давно группа ученых назвала «большой шумихой» теорию о связи группы крови с тяжестью COVID-19. Чтобы опровергнуть распространенное мнение, исследователи провели эксперимент, участниками которого стали почти 108 тыс. больных. В итоге удалось доказать, что группа крови никак не влияет на течение COVID-19.