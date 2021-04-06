Силовики обнаружили два трупа на месте стрельбы в Мэриленде

Фредерик, 6 апреля. Сотрудники полиции оцепили территорию возле одного из торговых центров в городе Фредерик в штате Мэриленд. Причиной для экстренной меры стала стрельба со смертельным исходом.

По данным местной прессы, злоумышленник устроил пальбу в общественном месте. От его пуль погибли два человека. Полицейскому спецназу пришлось открыть огонь на поражение. Предположительный виновник стрельбы скончался.

В этом же штате несколько дней назад стражи порядка услышали звуки стрельбы и в ходе проверки нашли место инцидента. Возле припаркованного автомобиля лежал труп человека, в салоне были еще двое мертвых людей, сообщал ФАН.