МВФ: экономика России в 2021 году вырастет на 3,8% ВВП

Москва, 6 апреля. Рост российской экономики в 2021 году составит 3,8% ВВП, следует из обновленного прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Ранее организация ожидала роста ВВП РФ на 3%.

Согласно данным МВФ, мировая экономика в текущем году вырастет на 6%. В прошлый раз подъем оценивался в 5,5%. Фонд также улучшил оценку по росту экономики Китая с 8,1% до 8,4% ВВП, США — с 2,5% до 3,5%, стран еврозоны — с 4,2% до 4,4%.

Оценка МВФ несколько расходится с прогнозом Минэкономразвития РФ. В сентябре министерство ожидало рост ВВП РФ на 3,3% в 2021 году. При этом министр экономического развития Максим Решетников на прошлой неделе сообщил, что в скором времени ведомство пересмотрит прогноз на фоне меньшего падения показателей.

МВФ ожидает, что инфляция в России в 2021 году составит 3,7%, а в 2022 году — 3,5%. Такая оценка совпадает с текущим прогнозом Минэкономразвития. Впрочем, не исключено, что он будет повышен, так как Центробанк РФ ожидает ускорения инфляции до 3,7-4,2%.

Профессор СЗИУ РАНХиГС Мария Конягина ранее в комментарии ФАН отметила, что пик инфляции в России придется на конец весны. По ее мнению, усредненный показатель инфляции в мае составит 5,5%.