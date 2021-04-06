Эксперты Asia Times рассказали, как Россия заманила США в «гиперзвуковую ловушку»

Пекин, 6 апреля. США оказались в западне из-за невозможности догнать Россию и Китай в сфере создания гиперзвукового оружия. К такому выводу пришли эксперты издания Asia Times.

Появление целого арсенала гиперзвукового вооружения у России стало неприятной неожиданностью для Пентагона. После этого США предпринимают активные попытки догнать РФ в этой сфере. В настоящее время в США реализуются около 70 программ по созданию гиперзвукового оружия, общая стоимость которых составляет более 15 миллиардов долларов. При этом пять программ вступили в стадию создания продукта, а остальные 65 находятся на этапе разработки технологии, передает «ПолитРоссия».

По мнению аналитиков, Россия заманила США в «гиперзвуковую ловушку», так как Пентагон безуспешно тратит огромные средства, пытаясь догнать Москву в этой сфере. При этом Вашингтон сам не понимает, что американские войска не нуждаются в таком оружии. Эксперты напомнили недавнее заявление бывшего американского генерала Томаса Шпера, который выразил уверенность, что желание Пентагона догнать Россию затуманило разум представителям оборонного ведомства США.

«Нет никакой сформулированной концепции насчет того, как США намерены использовать эти ракеты и помогут ли они нам решить оперативные задачи», — отмечал генерал.

Ранее стало известно, что российские специалисты работают над созданием нового оружия на основе гиперзвукового комплекса «Авангард». Стоит отметить, что гиперзвуковой боевой блок «Авангард» способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.

Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард», дислоцирован в Оренбургской области, передает RT.