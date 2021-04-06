Пашинян назвал отношения с РФ приоритетом Правительства Армении

Ереван, 6 апреля. Отношения с Россией для руководства Армении всегда были и будут приоритетом. Об этом заявил армянский премьер Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении 7 апреля встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Что касается отношений с Россией, то они были и будут одним из приоритетов правительства Армении, и я уверен, что и впредь армяно-российские союзнические отношения во всех сферах будут развиваться на основе взаимного доверия», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян назвал сроки ухода в отставку с поста премьера Армении.