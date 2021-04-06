Президент Казахстана получил первую дозу российского «Спутника V»

Нур-Султан, 6 апреля. Первую дозу вакцины «Спутник V» получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Препарат произведен фармацевтическим заводом в Караганде.

О самочувствии главы государства сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Побочных эффектов не отмечено, Токаев чувствует себя хорошо, написал Уали на своей странице в Facebook.

Президент Казахстана убежден, что вакцинация граждан страны и формирование популяционного иммунитета помогут остановить распространение коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь. Это позволит снять все ограничения и обеспечит постепенное восстановление привычной жизни и экономики страны.

«Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких», — написал Уали.

Президент поручил правительству и местной власти обеспечить поставки профилактического препарата из-за границы и наладить собственное производство вакцины. Региональным властям необходимо организовать кампанию по вакцинации населения.

Глава Казахстана подписал указ об учреждении в стране новой должности спецпредставителя по международному сотрудничеству. На пост назначен бывший посол в США Ержан Казыханов.