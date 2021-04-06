Ксения Собчак и Анита Цой попали в модный конфуз на премии «Жара»

Москва, 6 апреля. Телеведущей Ксении Собчак пришлось срочно переодеваться за кулисами музыкальной премии "Жара". Оказалось, что она и певица Анита Цой выбрали одинаковый платья для мероприятия.

В минувшие выходные в Москве отгремела музыкальная премия "Жара". Ксения Собчак, которая вела церемонию награждения вместе с Филиппом Киркоровым, оказалась в центре почти всех скандалов и конфузов. Бурное обсуждение вызвал ее наряд — кислотно зеленое платье-сетка. Однако, позже выяснилось, что стилисты подготовили для нее совершенно другой образ.

После появления на красной дорожке певицы Аниты Цой телеведущей пришлось экстренно искать новый наряд. Исполнительница блистала в платье-кимоно цвета фуксии, а в гримерке Собчак висело точно такое же платье. Цой в беседе с журналистами рассказала, что заметила на себе пристальный взгляд телеведущей, но не сразу поняла, в чем дело.

«Я даже не в курсе была. У меня подбором нарядов занимается стилист. Он-то как раз и брал это платье в компании, которая подбирала образы для Ксении Собчак. А я еще была удивлена, почему Ксения так изумлённо разглядывала меня на красной дорожке. У нее на лице не было приятных эмоций", — цитирует певицу «Комсомольская правда».

Звезды после мероприятия обсудили этот модный конфуз. Они решили обговорить все с бутиком, который поступил некорректно, предоставив два одинаковых платья на одну церемонию.

Анита Цой не так давно получила звание народной артистки РФ. Новый статус заставил ее задуматься о повышении гонораров за свои выступления. Сейчас за выход на сцену она берет минимум два миллиона рублей.