Суд отказался рассматривать по существу иск Навального к Дмитрию Пескову

Москва, 6 апреля. Блогер Алексей Навальный подал иск в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Суд оставил заявление без движения.

По мнению суда, истец должен исправить допущенные недостатки. Ему дали срок до 30 апреля — именно на эту дату назначено разбирательство.

Речь может идти об иске о защите чести и достоинства. Блогер уже обращался с заявлением, но тогда суд указал, что Навальный пропустил срок подачи жалобы.

Блогер возмущен высказыванием в свой адрес. Песков ранее заявил, что с Алексеем Навальным взаимодействуют сотрудники ЦРУ. Он делает заявления, которые «вкладывает в уста эта организация». Песков рекомендовал спецслужбе начать диалог с Москвой напрямую без участия блогера, сообщал ФАН.