Экономист Зубец считает БАМ альтернативой морским перевозкам из Азии в Европу

Москва, 6 апреля. Байкало-Амурская магистраль может стать реальной альтернативой морским грузоперевозкам из Азии в Европу. Соответствующую позицию озвучил экономист Алексей Зубец.

По его словам, предотвращение прерывания торговых коммуникаций флотом США считается одной из основных стратегических задач Китая, учитывая конфронтацию между двумя странами. Отсюда вытекает необходимость развития транспортных маршрутов, альтернативных морским перевозкам, передает Sputnik.

Заинтересованность в развитии Байкало-Амурской магистрали связана именно с этим: укрепление Транссиба и БАМа является инструментом поддержки функции России как стратегической страны-транзитера с Запада на Восток, резюмировал Зубец.

Строительство второй ветки БАМ началось 5 апреля. Реализацией проекта занимаются железнодорожные войска Минобороны РФ. Военные проложат 340-километровый участок от Улака до Февральска. Увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей считается частью долгосрочной программы развития РЖД, утвержденной правительством в 2019 году и рассчитанной до 2025 года.

Председатель правления РЖД Олег Белозеров ранее сообщил, что в настоящее время Байкало-Амурская магистраль может дать основной прирост по грузоперевозкам с Запада на Восток.