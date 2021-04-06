Кедми высмеял «бредни» Киева о военной поддержке США в Донбассе

Санкт-Петербург, 6 апреля. Надежды Киева на военную помощь со стороны США в случае эскалации конфликта на юго-востоке Украины являются бредом, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Обстановка в Донбассе в последнее время постоянно накаляется. Ситуация в регионе была рассмотрена различными экспертами в ходе пресс-конференции под названием «Кто влияет на Украину — США, ЕС или Россия», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей. По мнению бывшего руководителя израильской спецслужбы «Натив» Якова Кедми, Киев обостряет конфликт лишь для того, чтобы привлечь внимание американского руководства.

Соединенные Штаты не окажут Киеву реальной военной поддержки в случае начала активных боевых действий в Донбассе, уверен эксперт. По его словам, ожидать появление американской армии на территории Украины не стоит, так как вероятность этого события равна нулю. Он уточнил, что ясность в этот вопрос внесла беседа начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с американским военным руководством.

«Американские войска не собираются входить на Украину. Было общее, ничего не значащее заявление, никакой конкретики. То, что украинцы пытаются представить, что завтра американцы высадятся по Донецком — бред», — констатировал израильский эксперт.

Ранее подобное мнение высказал и военный обозреватель Григорий Игнатов, заявивший, что власти Соединенных Штатов не планируют оказывать Киеву помощь силового характера. По его словам, даже прямая угроза Украине не заставит Вашингтон ввести войска в страну.