Неприличный жест Гузеевой на архивном снимке развеселил фанатов

Москва, 6 апреля. Популярная телеведущая Лариса Гузеева поделилась в Instagram архивным снимком. Звезда запечатлена вместе с актрисой Александрой Яковлевой.

Ведущая программы «Давай поженимся!» еще в молодости была известна своим неординарным юмором. На опубликованном фото Лариса Гузеева показала неприличный жест, а Яковлева — знак «ОК». Вероятно, снимок был сделан во время застолья.

«На Питерской кухне с Сашей Яковлевой. Чуть не забыла: я удаляю сообщения в Директ не читая, пожалуйста не тратьте свое время. Всем веселья!» — предупредила поклонников звезда.

Публикация всего за несколько часов набрала почти 60 тысяч лайков. Пользователей развеселил жест Гузеевой, они оставили множество забавных комментариев под ним.

«Лариса всю жизнь была бунтарка», — написал поклонник. «Молодые и задорные! Видно, что на эти жесты в девяностые была мода. Гузеева просто прикалывается над всеми, она делает это и сейчас», — добавил фолловер.

Звезда российского телевидения любит вспоминать прошлое и делиться снимками с коллегами. Ранее она опубликовала фото с Надеждой Бабкиной со светской вечеринки. Поклонникам очень понравился наряд молодой Гузеевой.