Жители Новороссийска и Крымского района останутся без воды

Краснодар, 6 апреля. Воду в Новороссийске, где проживает около 250 тысяч человек, будут подавать по особому графику. Причиной ограничений называют аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе №2. Неудобства жителям придется терпеть три дня — с 7 по 9 апреля.

«МУП «Водоканал» будет осуществлять подачу холодной воды в ограниченном режиме: 7 апреля с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00. На следующий день — еще меньше, утром с 6:00 до 7:30, вечером с 18:00 до 19:30, 9 апреля утром воду включат на два часа — с 6 до 8 утра, а вечером ее планируют подавать в штатном режиме», — рассказали ФАН в пресс-службе предприятия.

Для жителей организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам. Как только Троицкий групповой водопровод начнет работать штатно — подачу воды восстановят. Выход на плановые показатели произойдет в течение 6 часов после окончания работ.

Как стало известно ФАН, 8 апреля подачу воды полностью прекратят в Крымском районе. Без нее останутся жители Крымска. Не будет воды в станицах Троицкой, Нижнебаканской, Неберджаевской, хуторах Новотроицком, Черноморском, селе Молдовановское и в поселке Саук-Дере.

Ранее ФАН писал о том, что почти миллион различных цветов высадят на улицах Новороссийска.

