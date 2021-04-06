Мясников назвал стандартное для аптечки лекарство, которое вызывает кровоизлияние в мозг

Москва, 6 апреля. Употребление некоторых лекарственных препаратов может лишь ухудшить, а не улучшить самочувствие. Подробнее об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Нестероидные противовоспалительные препараты, в частности аспирин, следует употреблять с особой осторожностью. В некоторых случаях такие лекарства могут спровоцировать кровотечения, отметил Александр Мясников в эфире одной из программ на телеканале «Россия-1».

«В первую очередь аспирин, ацетилсалициловая кислота <…> Вот, у нас болит голова, мы принимаем таблетки, не думая, что голова пройдет, а желудок мы угробим», — объяснил медик.

Тем людям, в желудке которых живет бактерия Helicobacter pylori, особенно опасно употреблять нестероидные противовоспалительные препараты. В некоторых случаях это может обернуться летальным исходом. Аспирин способен провоцировать смертельно опасные кровотечения. Речь идет, в том числе и о кровоизлияниях в мозг.

Александр Мясников ранее рассказал, при каком условии возникает неоперабельный рак легких. Этим недугом чаще всего страдают заядлые курильщики. В этом случае больной может проходить только химиотерапию или иммунотерапию.