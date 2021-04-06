Эксперты рассказали ФАН, почему в Европе не восстановят звероводство

Российские эксперты предсказывают, что уничтоженные зверофермы в Европе за время пандемии никогда не возродятся. Пушной бизнес во многих странах Европы давно готовился к полному краху, и фермеры, которые считали это своим делом на протяжении многих веков, не хотят его возрождать. По мнению специалистов, дело не только в COVID-19: политика уничтожения звероводческой отрасли в Европе ведется давно.

«Это все было надуманно, — рассказал ФАН президент Российского пушно-мехового союза Сергей Столбов. — Все, что происходило в Дании, в некоторых других европейских странах. Там давно есть движение за запрет звероводства. И тут как раз совпало. Политикам дали шанс реализовать свои проекты и свалить все на коронавирус. Что и было сделано. Уничтожили замечательную отрасль в Дании, которая давала 30-35% валютных поступлений или экспортного оборота в стране».

Движение против разведения пушных животных появилось давно. Запрет на пушное звероводство действует в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Хорватии, Словении; более 20 стран и некоторые штаты США считают этот бизнес преступным. Тем не менее во всех этих странах широко развито животноводство ради получения мяса и кожи для обуви, сумок. То есть очередной пример политики двойных стандартов.

«Это был фермерский семейный бизнес. Сейчас у этих семей, которые более 70 лет занимались звероводством, нет будущего. Восстанавливать бизнес тоже не имеет смысла, а вдруг завтра кому-то в голову взбредет найти еще какую-нибудь болезнь», — подытожил Сергей Столбов.

Напомним, ФАН уже писал, что после того, как в Дании были уничтожены более 2,5 миллиона норок, российский мех подорожал на 50-60% на международном рынке.