Антон Масякин покинул пост замглавы минздрава Подмосковья

Красногорск, 6 апреля. Заместитель министра здравоохранения региона Антон Масякин покинул пост по собственному желанию. Заявление о его уходе с должности подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Антон Масякин занимал пост замглавы минздрава Московской области около двух лет, сообщает издание «Вести Подмосковья». В ведомстве он отвечал за работу управления специализированной медицинской помощи, в которое входили отделы оказания стационарной медпомощи детскому населению и организации специализированной медпомощи.

Увольнения высокопоставленных сотрудников за последний год в местном минздраве стали частым явлением. По мнению журналистов, это связано с пандемией коронавируса.Текучка кадров стала особенно ярко проявляться после начала COVID-19 и продолжается до сих пор.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Воробьев намерен решить проблему дольщиков к 2023 году.