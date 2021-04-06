Ученые назвали «большой шумихой» теорию о связи группы крови с тяжестью COVID-19

Вашингтон, 6 апреля. Теорию о том, что группа крови человека влияет на риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, опровергли ученые из Соединенных Штатов.

Специалисты исследовали вопрос о том, имеют ли развитие коронавирусной инфекцией и группа крови пациента некую связь. Чтобы опровергнуть теорию, ученые провели эксперимент, участниками которого стали почти 108 тыс. больных. В итоге удалось доказать, что группа крови никак не влияет на течение COVID-19.

"Я всегда говорил, что вся эта история с группами крови — это большая шумиха из ничего", — сказал председатель отдела медицины и эпидемиолог больницы на горе Синай в штате Нью-Йорк Аарон Глатт.

Риск смерти из-за коронавируса у интенсивного курильщика на 90% выше, чем у человека без вредной привычки. Внимание на это обратил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.