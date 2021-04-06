Жена Дениса Клявера рассказала, с чего начался день рождения артиста

Сегодня отмечает день рождения российский певец, композитор Денис Клявер. Артисту исполнилось 46 лет. С чего начался знаменательный день в звездной семье, в разговоре с корреспондентом ФАН рассказала жена музыканта Ирина Клявер.

Супруга знаменитости не стала в подробностях рассказывать о планах на предстоящий день. Она лишь отметила, что праздник мужу устроила с самого утра.

«Праздничный завтрак, а остальное все в семье», — говорит супруга артиста.

Также Ирина дала понять, что день рождения популярный исполнитель отметит дома в кругу семьи.

Ранее близкий друг Дениса Клявера исполнитель шансона Михаил Шуфутинский поздравил певца. В комментарии Федеральному агентству новостей он отметил талант музыканта и пожелал благополучия его семье. Также артист вспомнил, с чего начался звездный путь Клявера.

Отметим, популярность и признание пришли к певцу после удачного старта дуэта «Чай вдвоем», который был создан совместно с певцом Стасом Костюшкиным. Группа просуществовала 17 лет, но потом распалась якобы из-за того, что оба артиста решили уйти в сольную карьеру.

Может быть, между знаменитостями произошел более серьезный конфликт, ведь теперь Денис Клявер категорически отказывается выступать дуэтом с Костюшкиным даже ради фанатов распавшегося коллектива. Такое предложение поступало к артистам от одного телеканала. Хотя второй солист «чайного» дуэта был не прочь вновь оказаться на сцене с коллегой.

Возможно, карьера Дениса Клявера устроилась более успешно и он не нуждается в «возрождении» канувшего в Лету коллектива.