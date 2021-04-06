Как турецкие адмиралы хотели помешать Эрдогану выйти из конвенции Мотре

Власти Турции в понедельник рано утром провели операцию по задержанию 10 отставных адмиралов военно-морских сил страны. Данные действия стали ответом на открытое обращение к правительству, подписанное 104 отставными военнослужащими высокого ранга.

В письме содержалась критика решения об отказе от конвенции Монтре 1936 года, а также претензии по поводу «исламизации» вооруженных сил страны. Турецкое правительство оценило заявление бывших военных как «силовую попытку свержения конституционного строя».

Что из слов морских офицеров правительство Турцию сочло угрозой и почему реакция властей в их адрес оказалась такой жесткой — в вопросах разбирались авторы Telegram-канала «Стамбульский волк».

Что случилось

В воскресение утром, 4 апреля, группа из 104 отставных адмиралов ВМС Турции подписала обращение к правительству. В своей петиции адмиралы потребовали прекратить оспаривать важность конвенции Монтре правительственными кругами, а также предупредили президента Реджепа Тайипа Эрдогана о вреде, который может нанести суверенитету государства выход из соглашения.

Офицеры отметили, что конвенция «наилучшим образом защищает интересы Турции», а споры вокруг нее в контексте строительства канала «Стамбул», с обсуждением возможного выхода из этого международного договора, «вызывают озабоченность».

Реакция представителей власти последовала в тот же день — было начато расследование. Уже в понедельник стало известно о том, что генеральная прокуратура Анкары выдала ордеры на арест 14 морских офицеров, 10 из которых были задержаны рано утром. Остальным военнослужащим в отставке в силу их преклонного возраста полиция направила повестки, потребовав самостоятельно явиться в прокуратуру для дачи показаний.

«Задержанные — это лица, которые подготовили обращение и активно работали в над его публикацией, давая возможность другим подписать декларацию», — объяснили позже в правоохранительных органах причину ареста 14 адмиралов.

Прокуратура обвинила «зачинщиков» обвинения в «заговоре с целью совершения преступлений против безопасности государства и конституционного строя», говорится в сообщении.

Как отреагировала правящая партия

Провластные СМИ назвали петицию адмиралов попыткой расшатать турецкое общество и очередным заговором против правительства. Представители правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) один за другим прокомментировали ситуацию, осудив морских офицеров и обвинив их в намерении спровоцировать переворот в стране.

Спикер парламента Мустафа Шентоп оценил обращение бывших военных как попытку создать хаос в стране.

Вице-президент Фуат Октай назвал авторов обращения сторонниками военных переворотов и противниками воли народов, а также пообещал принять ответные меры.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин в свою очередь заявил, что турецкий народ и его представители не допустят подобных попыток контролировать деятельность властей.

Bugün, en ufak darbe imasına bile sessiz kalırsak yarın ülkemizi ve milletimizi hain planlardan nasıl koruyacağız? Darbe imalarını küçümseyerek ve önemsiz göstermeye çalışarak fırsat kollayan vesayet odaklarına güç veriyorsunuz. Bu hesabi tavrınız, millete ve memlekete ihanettir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 4, 2021

Директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун также резко раскритиковал адмиралов, обвинив их намерениях осуществить в стране силовую смену власти.

«Каждый, кто уважает демократию и волю народа, должен занять позицию против этой бессмысленной декларации. Если мы будем хранить молчание в отношении попыток совершить государственный переворот, мы не сможем защитить нашу страну и нацию от предательских планов», — написал Алтун.

Позже, в понедельник вечером, турецкий президент собрал высшее руководство правительства и провел двухчасовое совещание. После этого он выступил перед журналистами с заявлением о том, что отставные военные превысили свои полномочия. Глава государства назвал их обращение «вероломным актом покушения на демократию и верховенство закона».

Что говорит оппозиция

Тем временем оппозиция посчитала реакцию правящей верхушки преувеличенной. По их мнению, власти пытаются повернуть ситуацию вокруг обращения адмиралов в свою пользу. Заявления о том, что военные вновь хотят свергнуть власть в стране могут помочь Эрдогану добрать политические очки перед выборами. Это особенно актуально с учетом падения рейтинга президента в глазах соотечественников в последнее время.

Председатель основной оппозиционной «Республиканско-народной партии» Кемаль Кылычдароглу назвал реакцию на обращение морских офицеров искусственной проблемой.

«Общество не беспокоит эта искусственно навязанная тема с заговором. Народ беспокоит их пропитание. Эрдогану придется столкнуться с реальностью экономического кризиса, который был создан его неправильной политикой», — сказал он.

По мнению Мерал Акшенер, председателя «Хорошей партии», отставные адмиралы дали новый повод турецкому президенту воспользоваться старой пластинкой о заговорах.

«Было большой глупостью делать такие заявления и давать возможность власти воспользоваться ролью пострадавшей стороны. В этих заявлениях нет смысла. Эрдоган проиграет на предстоящих выборах», — сказала она.

Одним из задержанных отставных адмиралов оказался создатель доктрины «Голубая Родина» Джем Гюрдениз. До задержания он успел дать интервью турецкой газете Cumhuriyet.

Гюрдениз, который в качестве контр-адмирала занимал должность начальника отдела планов и политики в штабе ВМС Турции, отверг обвинения в том, что он и другие отставные военно-морские офицеры угрожали переворотом.

Отставной адмирал считает, что письмо не следует интерпретировать как «попытку государственного переворота».

«В течение многих лет мы действовали в интересах Турции. Заявление было сделано для защиты интересов Турции и доктрины «Голубая Родина», — сказал он.

В чем причина такой реакции

Мало кто обратил внимание на содержание заявления адмиралов. В основном реакция коснулась того, что бывшие военные позволили себе вмешиваться в дела гражданского правительства.

Причиной столь бурной реакции турецких властей стало то, что с момента образования Турецкой Республики вооруженные силы страны трижды свергали гражданские правительства, а также публиковали обращения, которые заставляли их уходить в отставку.

Турецкая армия традиционно считалась гарантом светского строя и вмешивалась в политику каждый раз, когда она считала, что правительство выходит за рамки принципов основателя Турции Кемаля Ататюрка на пути построения современного секулярного государства.

Что по поводу конвенции Монтре

По сути, турецкие адмиралы в своем обращении потребовали лишь оставить в покое конвенцию Монтре. Согласно заявлению, их беспокоит тот факт, что рано или поздно споры вокруг этого международного соглашения могут привести к действиям, и власти Турции выйдут из конвенции с той же легкостью, как вышли из европейской Стамбульской Конвенции по защите прав женщин. Именно такую вероятность не исключил спикер парламента, после чего и начались споры вокруг Монтре.

«Турецкие проливы являются одним из самых важных водных путей в мире и на протяжении всей истории регулировались международными соглашениями. Последним из таких договоров стал Монтре, который наилучшим образом защищает права Турции. Мало того, что он регулирует проход через проливы, он также восстановил полный суверенитет страны над ними. Это крупная дипломатическая победа в дополнение к Лозаннскому мирному договору. Монтре является основным документом безопасности стран, граничащих с Черным морем, и именно этот договор делает регион «морем мира». Этот документ удерживает Турцию от участия в войнах на стороне какой-либо из противоборствующих сторон. Во время Второй мировой войны конвенция позволила Анкаре сохранить нейтралитет. По этой причине мы считаем, что конвенции Монтре не должна становиться предметом дискуссий и быть пересмотрена», — говорится в обращении адмиралов.

Специалисты считают, что строительство канала «Стамбул» станет причиной, создавшей новые условия для пересмотра или выхода из конвенции Монтре.

Хотя накануне вечером, выступая с заявлением по поводу «обращения адмиралов», турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал не связывать проект стамбульского канала с этим международным соглашением.

«Любая попытка связать международный договор с проектом канала «Стамбул», который обеспечит альтернативный маршрут к Черному морю, в корне ошибочна», — сказал он.

Эрдоган также добавил, что Анкара привержена соблюдению этого договора и не предпринимает никаких усилий по выходу из него.

«Однако если в будущем возникнут новые условия, мы, разумеется, подробно оценим все возможности», — уточнил турецкий президент.