Ведущий CNN и еще трое журналистов были задержаны у ИК-2

Владимир, 6 апреля. Нескольких человек задержали у стен ИК-2. Нарушители порядка не отреагировали на предупреждения об административной ответственности.

Стражи порядка взяли под стражу четверых журналистов возле ИК-2 под Владимиром, сообщает пресс-служба регионального МВД. Среди них оказался корреспондент американского канала CNN Мэттью Чэнс. Причины задержания пока не сообщаются.

Напомним, ранее сторонники осужденного блогера Алексея Навального пытались проникнуть в учреждение якобы для того, чтобы передать письмо руководству тюрьмы. Полиция задержала главу «Альянса врачей» (признан иноагентом) Анастасию Васильеву и еще нескольких активистов.