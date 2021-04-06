Пашинян намерен обсудить с Путиным вопросы военно-технического сотрудничества

Ереван, 6 апреля. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Об этом информирует РИА Новости.

«В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере», – отметил Пашинян.

На заседании правительства в конце февраля премьер-министр заявил, что намерен укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о планах премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.