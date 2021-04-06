Кабмин сохранил упрощенный порядок предоставления госуслуг до конца года

Москва, 6 апреля. Упрощенный порядок предоставления госуслуг сохранится в России до конца 2021 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Правительство РФ установило упрощенный порядок получения госуслуг на фоне пандемии коронавируса. Жители страны смогут до конца 2021 года получать пенсионные начисления, различные пособия и компенсации в дистанционном формате, сообщает «Российская газета».

Особый порядок пользования наиболее востребованными сервисами можно будет сохранить и после пандемии коронавируса, предложил Мишустин. По мнению премьера, россиянам необходимо предоставить возможность оформлять необходимые услуги с помощью смартфона или через интернет.

Эксперимент по идентификации пользователей интернет-площадок через портал «Госуслуги» стартовал в России 6 апреля. Такое нововведение позволит россиянам совершать сделки в Сети без дополнительной регистрации на других ресурсах.