Турция еще не отказалась от детского труда

Анкара, 6 апреля. В Турции сократилось использование детского труда, об этом сообщила министр труда, социального обслуживания и семьи Зехра Зюмрют Сельджук.

«С 1994 года показатели использования детского труда у нас в стране сократились с 15,2% до 4,4%. Эти результаты достигнуты благодаря реализации Национальной программы по борьбе с детским трудом, подготовленной и осуществляемой в соответствии с поставленными Президентом Турции целями на 2023 год», - заявила министр.

Турция совместно с ЕС реализует проекты, нацеленные на предотвращение занятости детей в сезонных сельскохозяйственных работах. В рамках осуществляемых программ министерство будет работать с семьями и детьми в 16 провинциях страны.

Глава ведомства подчеркнула, что цель Турции - это защита детей и обеспечение счастливого будущего.

Вместе с тем власти страны считают, что Рабочая партия Курдистана (РПК) похищает детей на территории Турции и на севере Сирии. Турецкие СМИ периодически сообщают об исчезновениях детей из семей, проживающих на юго-востоке Турции, и утверждают, что они пополняют ряды вооруженных отрядов РПК.