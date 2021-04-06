СК завершил расследование по факту гибели девяти человек в ДТП в Крыму

Севастополь, 6 апреля. Следователи направили для утверждения в прокуратуру материалы уголовного дела о смерти девяти человек в Крыму. За массовую гибель людей в аварии ответит 45-летний предприниматель.

Коммерсанту предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть людей.

По версии правоохранителей, предприниматель организовал бизнес по пассажирским перевозкам. За руль микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter он посадил 48-летнего мужчину. Тот выполнял трудовые обязанности без какого-либо документального оформления. Автобус с людьми 30 июля прошлого года направился из Симферополя в Краснодарский край. Поздно ночью 31 июля машина ехала уже обратно, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения.

Бизнесмен проигнорировал тот факт, что водитель был длительное время за рулем. Он заставил его без отдыха выполнить рейс из Краснодара в Севастополь. Уставший шофер, который провел в дороге 16 часов, потерял концентрацию. Автобус с людьми врезался в КамАЗ в районе села Русаковка. В аварии погибли девять человек, включая водителя. Еще столько же получили ранение, сообщили в Следственном комитете.

Сам бизнесмен позднее признался, что дал распоряжение своему сотруднику без перерыва выполнять следующий рейс.