Названа возможная причина аномально холодной зимы в Северном полушарии

Вашингтон, 6 апреля. Аномальное похолодание и обильные осадки в Северном полушарии прошедшей зимой связаны с окончанием 22-летнего солнечного цикла.

За снижение температуры ответственно явление Ла-Нинья, при котором воды Тихого океана становятся холоднее. Сильные ветры сдувают верхний теплый слой воды, а из глубин поднимаются холодные потоки.

Ученые из США связывают феномен Ла-Нинья и его обратную сторону Эль-Ниньо с периодичностью солнечной активности. Конкретно сейчас происходит окончание солнечного цикла длиной в 22 года. Противоположно заряженные магнитные полосы ультрафиолета на поверхности Солнца движутся к экватору. Встречаясь, они нейтрализуют друг друга, это событие называют «терминаторами», оно означает конец одного и начало другого цикла.

Американские исследователи сопоставили явление «терминатора» с изменением температуры воды в Тихом океане с 1960 года и выяснили зависимость между этими факторами. Ученые уверены, что такие корреляции не случайны. А вот вопрос, как именно солнечная активность влияет на температуру воды в океане, остается открытым.

Эксперты в области изучения дестабилизации климата высказывают много предположений аномальных холодов в Северном полушарии прошедшей зимой и ранней весной. Высказывается мнение и о Ла-Ниньо, но пока ученые не могут дать точного ответа, что стало причиной снежных завалов и лютых морозов.