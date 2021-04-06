Лондон, 6 апреля. Британское издание Daily Mail опубликовало статью об эскалации конфликта в Донбассе, которая вызвала дискуссию среди читателей.

В комментариях к публикации британцы обвинил Запад в предательстве жителей Донбасса, а также призвали НАТО не соваться на восток Украины, передает «НьюИнформ».

«Запад предал жителей Донбасса и закрыл глаза, когда навязанная США хунта начала обстреливать и убивать собственный народ», — пишет decaylus.

«Европейцы не должны воевать за газовые интересы сына Сонного Джо на Украине. Украинцы хотели независимости, теперь она у них есть. Они должны защищаться самостоятельно. Удачи им», — отмечает comite espartaco.

«Что ЕС будет делать с этой проблемой у себя на задворках?» — задается вопросом Paul.

Читатели напомнили, что именно Запад несет ответственность за государственный переворот в Киеве и развязывание гражданской войны в Донбассе. Кроме того, британцы назвали возмутительными попытки НАТО превратить Украину в колонию.

«Запад жестокой силой изгнал демократически избранное правительство и посадил идиота, который разбомбил половину населения страны. Теперь НАТО пытается превратить ее в натовскую колонию», — уверен Bart Rozendoorn.

«Это должно быть хорошим испытанием для армии ЕС, извините, мы не можем помочь, у нас не хватает вакцины», — считает Oshee.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков выразил уверенность, что Украине не стоит рассчитывать на поддержку США в случае начала масштабных боевых действий в Донбассе. Сенатор отметил, что Вашингтон может помочь Киеву вооружением, однако США не будут принимать участия в конфликте на востоке Украины, передает RT.