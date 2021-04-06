Однажды крышку сорвет: зачем Киев доводит конфликт в Донбассе до точки кипения

Цель Киева в нынешней эскалации в Донбассе — окончательный выход из Минских соглашений. Это позволит поднять упавший до опасного предела рейтинг президента Украины Владимира Зеленского без новой войны с ЛНР и ДНР, к которой не готовы ни Украина, ни опекающие ее США и НАТО, считают опрошенные ФАН политологи, журналисты и публицисты.

Конфликт в НАТО

Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации на территории Донбасса и заявил, что Североатлантический альянс — это единственный путь к окончанию конфликта на юго-востоке страны.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить (Киев отказывается признавать наличие гражданской войны на своей территории и обвиняет во всем Россию. — Прим. ФАН). НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ [план действий по членству в Североатлантическом альянсе] станет настоящим сигналом для РФ», — заявил Зеленский.

Рейтинг Зеленского на опасном пределе

Политолог Максим Жаров отметил, что Украина уже де-факто является плацдармом НАТО против России. Поэтому Зеленский стремится институционализировать этот плацдарм, добившись от НАТО конкретных договоренностей по условиям и срокам приема страны в альянс.

«Однако Украина — беднейшая страна Европы, она еще долгое время не будет способна самостоятельно полностью или частично оплачивать пребывание в НАТО. Поэтому формализации отношений Украины с НАТО в ближайшее время ждать не следует», — пояснил Максим Жаров.

Комментируя ситуацию на юго-востоке Украины, политолог выразил мнение, что ближайшая цель Киева в нынешней эскалации в Донбассе — окончательный выход из Минских соглашений. Это позволит поднять упавший до опасного предела рейтинг Владимира Зеленского без новой войны с ЛНР и ДНР, к которой не готовы ни Украина, ни опекающие ее США и НАТО.

Точка кипения

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что если до сих пор мирный процесс в Донбассе находился в тупике, то своими последними действиями и заявлениями нынешний украинский режим поставил на урегулировании жирный крест. Киев собирается разговаривать с Донбассом и Россией исключительно языком силы, а поскольку этой силы фактически не имеет, стремится спрятаться за широкой спиной НАТО.

«Зачем НАТО Зеленскому — очевидно, но зачем Украина Североатлантическому альянсу? Сегодняшний ее статус и так открывает военному блоку любые возможности по поставкам вооружений, размещению военных баз и так далее. При этом НАТО не несет никаких обязательств по защите добровольно отдавшейся территории и своих киевских клиентов. Более того, единственная функция этих клиентов — создавать напряженность на российских границах, не втягивая США в открытое противостояние», — пояснил Юрий Голубь.

Он отметил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский никогда не были даже младшими союзниками НАТО, они — всего лишь поставщики пушечного мяса в зону конфликта.

«И потому единственный способ доказать собственную нужность — периодически доводить конфликт до точки кипения. Конечно, однажды крышку сорвет. Постмайданный режим уверенно идет к логическому концу», — заключил публицист.

Зеленский повышает цену

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков выразил мнение, что Зеленский повышает цену на рынке русофобии. По примеру провокации Порошенко под Авдеевкой в 2017 году нынешний глава Украины планомерно стягивал войска к ЛНР и ДНР, усиливал милитаристскую риторику, устроил провокационные обстрелы и поднял информационный шум, который подхватили в редакциях ведущих западных СМИ. Вероятно, заплатили лоббисты Джорджа Сороса, допускает эксперт. И вот уже президент США Джо Байден заметил несчастного и снизошел позвонить Владимиру Зеленскому.

«Как Порошенко для Трампа, так и Зеленский для Байдена — до поры до времени были токсичны из-за неправильных ставок на американских выборах. И после взятия Белого дома Байденом Зеленский почувствовал, что демократы могут поставить на своего проверенного подельника Порошенко. Поэтому Владимир Александрович пустил весь актерский талант, начал скулить, просить защиты, ласки, поддержки, пугать «злой» Россией. «Путин обижает, спасите-помогите!» — из Киева хорошо легло на арест [скандально известного блогера Алексея] Навального и скандал с хамством Байдена в адрес президента России», — пояснил Иван Скориков.

По его словам, заокеанские хозяева услышали, оценили «российскую угрозу», поверили киевскому актеру. К тому же им самим сейчас выгодно выставить Россию нерукопожатным «агрессором», чтобы сорвать крупнейший российско-немецкий проект «Северный поток — 2», скомпрометировать «минский формат», где Париж и Берлин общаются с Москвой без оглядки на Вашингтон.

«Киев давно просит Вашингтон вмешаться в тему Донбасса. Вместо нынешней невыполнимой для Киева дипломатической площадки с участием ЛНР и ДНР они хотят организовать новый формат. По сути, это трибунал, судилище против России, где Германия и Франция из адвокатов Украины превратятся в свидетелей против России, а США и Великобритания выступят прокурорами. Чтобы претворить в жизнь эти планы, США и Украина будут максимально нагнетать шумиху о «российской угрозе». Зеленскому, растерявшему рейтинг, надо во что бы то ни стало доказать, что он больший русофоб, чем Порошенко, что не нужно менять коня на переправе. Поэтому он клянется в верности и просит объятий НАТО», — добавил Иван Скориков.

Но, заметил эксперт, никто Киев в НАТО не примет, потому что цель проекта «Украина» — это перманентный политический хаос и провокации на границе России для ее истощения: экономического, политического, морального.

«На блицкриг силенок у Киева также не хватит — помнят котлы. К тому же с последней попытки в ЛНР и ДНР паспорта России получили несколько сотен тысяч человек и бомбить их чревато — Саакашвили напомнит. Все вернется ко временам Порошенко: постоянные провокации на границе Крыма, ЛНР и ДНР, в Черном и Азовском море, русофобские законы и речи, постоянные жалкие просьбы о поддержке и помощи против «агрессора» политической, военной, а главное — финансовой», — заключил Иван Скориков.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.