Банк России снизил официальный курс доллара до 76,38 рубля

Москва, 6 апреля. Официальный курс американского доллара к рублю сократился на 22 копейки, до 76,38 рубля, следует из данных на сайте Банка России.

Центробанк оценил доллар в 76,3802 рубля, что на 22,50 копейки ниже предыдущего показателя. При этом регулятор повысил официальное значение евро на 18,63 копейки до 90,1821 рубля.

Несмотря на в целом позитивную динамику рубля в начале неделе, инвесторы по-прежнему опасаются риска увеличения санкционного давления на Россию. Тем не менее эксперты считают, что до конца апреля российская валюта сохранит текущий диапазон.

Аналитики ФБА «Экономика сегодня» ранее объяснили падение цен на нефть и ослабление рубля на бирже. Специалисты не исключают, что стоимость черного золота в 2021 году будет оставаться нестабильной и постоянно меняться в зависимости от разного рода факторов.