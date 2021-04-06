Почти 1,5 тысячи новых рабочих мест появится в Мордовии

Саранск, 6 апреля. В Мордовии продолжается реализация плана регионального правительства по созданию рабочих мест. Только в этом году новую запись в «трудовой» получат почти 1,5 тысячи жителей республики.

Вакансии откроются во многом благодаря инвестиционным проектам, часть которых уже реализуется на территории Мордовии. Спектр профессий довольно широк: от директора до уборщицы. Найти работу можно будет в разных сферах экономики.

«Это промышленность, сельское хозяйство, строительство, ЖКХ. В Мордовии появятся новые жилые и аграрные комплексы, предприятия перерабатывающей промышленности. Только минэкономики курирует 22 проекта. Также в Саранске создан Центр по ведению бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа, который набирает бухгалтеров», — рассказал в беседе с ФАН исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства Алексей Грибанов.

Ранее ФАН писал о старте кадрового проекта «Моя Мордовия». Социально активные граждане республики смогут побороться за должность в системе государственного управления.