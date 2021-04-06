Выпуск «Маски» с разоблачением Единорога побил рекорд по просмотрам

Москва, 6 апреля. В восьмом выпуске шоу «Маска» жюри рассекретило участника в костюме единорога. Оказалось, что в образе мифического существа выступала певица Ирина Дубцова.

Второй сезон «Маски» уверенно приближается к финалу. Чем меньше выпусков остается, тем сильнее напряжение и выше зрительский интерес к шоу. Так, восьмой эпизод, который вышел в эфир НТВ в минувшее воскресенье, посмотрело рекордное число телезрителей.

«Вы будете смеяться, но у нас снова рекорд! Самый засекреченный проект страны вновь продемонстрировал максимальные показатели, сохранив звание лучшего шоу 2021 года, и вновь обошел собственные рекорды предшествующих выпусков», — сообщается в официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram.

Рекорд кажется менее поразительным, если вспомнить какой скандал разразился вокруг Единорога в прошлом выпуске. Тогда звездное жюри оставило мифическое создание в проекте, попрощавшись с одним из самых сильных участников — Солнцем. Поп-король Филипп Киркоров заявил, что не мог выгнать Единорога, ведь это любимый персонаж его дочери Аллы-Виктории.

«Я – подкаблучник своей дочери. Сердце разрывалось на части. Я понимал, что если вылетит Единорожка, то мне домой лучше не возвращаться. Но это был первый и последний раз, дорогая дочь. Больше твое влияние на меня не подействует», — пообещал Киркоров в начале восьмой серии.

Однако Единорогу, под маской которого скрывалась Ирина Дубцова, все же пришлось покинуть проект. После ее выбывания из женщин в шоу осталась лишь Змея. Ведущий Вячеслав Макаров отметил, что подобное гендерное соотношение сил является ключевой особенностью второго сезона «Маски».