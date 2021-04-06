Адвокат Шпигеля сухо высказалась о провальной попытке обжаловать арест

Москва, 6 апреля. Мосгорсуд отказал адвокату бизнесмена Бориса Шпигеля в изменении меры пресечения. Защитница обвиняемого была крайне лаконична в комментариях.

По словам юриста Виктории Бурковской, что-либо комментировать пока рано, она считает уместным получить на руки решение судебной инстанции.

«Мы увидим решение апелляционного суда и тогда сможем комментировать. В настоящее время комментировать нечего. Все слышали позицию Бориса Исааковича. Он не сотрудничал со следствием, его позиция была оглашена во время заседания», — передает корреспондент ФАН слова адвоката.

Бизнесмен Борис Шпигель является обвиняемым по делу о даче взятки Ивану Белозерцеву. По версии следствия, фигурант вместе с другим бизнесменом давал деньги экс-губернатору Пензенской области. За взятки в размере 31 млн рублей Белозерцев помогал с получением и дальнейшим выполнением крупных госконтрактов, сообщал ФАН.