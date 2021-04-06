Лидер сил «Аль-Кудс» проводит переговоры в Багдаде накануне стратегического диалога

Багдад, 6 апреля. Командир спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани обсуждает в Багдаде предстоящие переговоры США и Ирака.

Командир спецподразделения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани вечером 5 апреля прибыл в Багдад и провел ряд встреч с лидерами вооруженных группировок, чтобы обсудить предстоящий раунд стратегического диалога между Ираком и США, который, как ожидается, начнется, в среду, 7 апреля, сообщил иракскому телеканалу Dijlah информированный источник.

Каани прибыл в Багдад с необъявленным визитом, чтобы оказать давление на иракские политические стороны накануне переговоров США и Ирака, добавил источник 1NEWS.

Намерение Ирака сохранить присутствие американских сил в стране, а также наметившееся сближение с арабскими соседями вызывает недовольство Ирана, который пытается контролировать иракскую политику.