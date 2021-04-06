СМИ: делегация Зеленского опозорилась в ходе визита в Катар

Киев, 6 апреля. Делегация президента Украины Владимира Зеленского опозорилась во время визита в Катар. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба сидели, закинув ногу на ногу, и демонстрировали подошвы туфель. По словам эксперта по арабским странам, дипломата Андрея Романюка, подобные действия считаются непозволительными. Специалист уточнил, что ноги среди жителей Катара считаются нечистыми, поэтому нельзя показывать подошву.

Эксперт добавил, что девушка, которая входила в состав делегации, также нарушила правила этикета. Женщины на подобных мероприятиях должны надевать брючный костюм или длинную юбку. Она же надела костюм, который не прикрывал колени.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к обострению ситуации в Донбассе.

Национальная служба новостей сообщала, что украинский журналист Виталий Портников назвал визит Владимира Зеленского в Катар «непоправимым провалом».