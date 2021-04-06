Курс доллара превысил 77 рублей впервые с ноября 2020 года

Москва, 6 апреля. Биржевой курс доллара превысил 77 рублей впервые с 16 ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Стоимость евро достигла отметки выше 91 рубля.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 7 апреля, составляет 76,38 рубля. Евро регулятор оценил в 90,18 рубля.

По состоянию на 15:44 по московскому времени доллар торгуется по 77,03 рубля (+0,84%). Биржевая цена евро по сравнению с закрытием предыдущей сессии выросла на 0,94%, до 91,09 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин ранее перечислил факторы, способствующие укреплению российской валюты. По его словам, сейчас на курс рубля в основном влияет геополитическая неопределенность, однако российский рынок уже выработал «иммунитет» к санкционным рискам.